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Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних закладів

12:46, 2 лютого 2025
Водночас потреби ЗСУ та сектору оборони у медиках будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників.
Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних закладів
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Всі медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими.

Як раніше вказувала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до постанови 76, яка регулює порядок бронювання, передбачивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мають право на бронювання.

Відповідні зміни внесені до п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час постановою Кабміну від 14 січня 2025 року №36.

Так, пункт 5 після змін передбачатиме, що бронюванню також підлягають всі військовозобов’язані:

  • медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;
  • які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як вказують у МОЗ, у змінах йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, – обмеження у бронюванні залишаються чинними. 

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

У МОЗ пояснюють, що значна частина військовозобовʼязаних в медзакладах – медики-жінки. Їхня кількість раніше також враховувалась при визначенні частки військовозобовʼязаних, що можуть бути заброньовані.

«Проте цю норму було змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов’язаних чоловіків», - зазначають у МОЗ.

Водночас вказується, що потреби ЗСУ та сектору оборони у медиках, що можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, будуть забезпечуватись через механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

«Розбронювання» відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами Порталу Дія, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби.

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МОЗ ЗСУ Кабінет Міністрів України війна мобілізація бронювання медицина

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