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Сім'я з-за кордону планувала викрадення сина в Запоріжжі, у якого було 500 тисяч доларів

12:10, 2 лютого 2025
Потерпілий займався криптовалютою та мав конфлікт з близькими через «фінансові розбіжності».
Сім'я з-за кордону планувала викрадення сина в Запоріжжі, у якого було 500 тисяч доларів
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У Запоріжжі правоохоронці запобігли викраденню чоловіка. Потерпілого планували викрасти й піддати тортурам, щоб той надав доступ до свого криптогаманця, на якому нібито зберігалось 500 тисяч доларів. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними правоохоронців, організаторами злочину виявились батько й син, які, живучи в Хорватії, замовили викрадення свого родича – ще одного сина в Запоріжжі. Останній займався криптовалютою та мав конфлікт з близькими через «фінансові розбіжності». Батько та старший син знайшли запоріжця, який допоміг би їм викрасти близьку людину.

Правоохоронці, які отримали інформацію щодо планування викрадення запоріжця, таємно залучили до співпраці найманого зловмисника.

«Аби зберегти життя потерпілого, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі поліції інсценували його викрадення. Після чого надіслали старшому брату підтверджуючи докази – закривавлені фото жертви. Своєю чергою, батько почав телефонувати своїй колишній дружині з пропозицією допомогти звільнити їхню дитину, але за однієї умови – треба віддати флешку з доступами до криптогаманця і перерахувати зловмисникам гроші за звільнення», – ідеться в повідомленні.

Після отримання фотодоказів замовники переказали фіктивному викрадачеві другий транш за виконану роботу, зазначають поліцейські.

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.

За скоєне їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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гроші Запоріжжя криптовалюта викрадення

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