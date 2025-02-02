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Ціна людського життя – іномарка: на Одещині чоловік намагався вбити продавця BMW, щоб заволодіти авто

11:52, 2 лютого 2025
Зловмисник заманив продавця автомобіля BMW у безлюдне місце і накинувся на нього з ножем.
Ціна людського життя – іномарка: на Одещині чоловік намагався вбити продавця BMW, щоб заволодіти авто
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На Одещині правоохоронці затримали чоловіка за замах на вбивство продавця автомобіля. Так, щоб заволодіти «BMW», зловмисник заманив у безлюдне місце власника і накинувся на нього з ножем. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що зловмисник призначив в обласному центрі зустріч чоловіку, який розмістив в інтернеті оголошення щодо продажу автомобіля «BMW», висловивши бажання придбати його. А оглянувши транспортний засіб, попросив поїхати на ньому нібито по гроші в один із населених пунктів біля Одеси, натомість показав шлях у поле водієві, де під погрозою ножа почав вимагати переоформити на нього іномарку. Зазнавши супротив, зловмисник напав на чоловіка і спричинив йому множинні ножові тілесні ушкодження.

«Переконаний, що потерпілий не подає ознак життя, нападник затягнув його у багажник і повіз до найближчої водойми, щоб приховати злочин. Утім, поранений по дорозі опритомнів, вибрався з автівки на ходу і викликав по телефону допомогу», — розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили місцезнаходження потерпілого та прибули до нього, вчасно надали домедичну допомогу, зупинивши кровотечу, й викликали «швидку», якою його у важкому стані доставили до лікарні.

Зловмисником виявився 27-річний житель Маяківської громади. Під час невідкладного обшуку у його домоволодінні слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема закривавлений одяг, лезо ножа, мобільний телефон із листуванням із потерпілим тощо.

Автівку, здобуту в незаконний спосіб, фігурант сховав у плавнях і підпалив, щойно помітив втечу потерпілого. Там правоохоронці її і виявили, пошкоджену вогнем зсередини. За наявності беззаперечних доказів слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів.

Згідно з санкцією п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ст. 289 ККУ) та  умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ст. 194 ККУ).

Слідство триває.

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Одеса замах авто автомобіль

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