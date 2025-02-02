Цена человеческой жизни – иномарка: в Одесской области мужчина пытался убить продавца BMW, чтобы завладеть авто

Злоумышленник заманил продавца автомобиля BMW в безлюдное место и набросился на него с ножом.

В Одесской области правоохранители задержали мужчину за покушение на убийство продавца автомобиля. Так, чтобы завладеть BMW, злоумышленник заманил в безлюдное место владельца и набросился на него с ножом. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что злоумышленник назначил в областном центре встречу мужчине, разместившему в интернете объявление о продаже автомобиля «BMW», выразив желание приобрести его. А осмотрев транспортное средство, попросил поехать на нем якобы за деньгами в один из населенных пунктов возле Одессы, показал путь в поле водителю, где под угрозой ножа потребовал переоформить на него иномарку. Потерпев сопротивление, злоумышленник напал на мужчину и нанес ему множественные ножевые телесные повреждения.

«Уверенный, что потерпевший не представляет признаков жизни, нападающий затащил его в багажник и повез в ближайший водоем, чтобы скрыть преступление. Впрочем, раненный по дороге пришел в себя, выбрался из автомобиля на ходу и вызвал по телефону помощь», — рассказали в полиции.

Правоохранители установили местонахождение потерпевшего и прибыли к нему, вовремя оказали медицинскую помощь, остановив кровотечение, и вызвали «скорую», которой его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Злоумышленником оказался 27-летний житель Маяковского общества. В ходе неотложного обыска в его домовладении следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе окровавленную одежду, лезвие ножа, мобильный телефон с перепиской с потерпевшим и т.п.

Автомобиль, добытый незаконным способом, фигурант спрятал в плавнях и поджег, как только заметил побег потерпевшего. Там правоохранители ее и обнаружили, поврежденную огнем изнутри. При наличии безоговорочных доказательств следователи задержали мужчину в процессуальном порядке и сообщили ему о подозрении в покушении на умышленное убийство из корыстных побуждений.

Согласно санкции п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ст. 289 УК) и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ст. 194 УК).

Следствие продолжается.

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