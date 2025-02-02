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Почему выплаты єВідновлення за ремонты, сделанные гражданами самостоятельно, до сих пор не запустили – в Раде ответили

11:34, 2 февраля 2025
Этот этап программы єВідновлення планировали запустить еще в 2023 году, но не удалось реализовать, и причина – нехватка средств.
Почему выплаты єВідновлення за ремонты, сделанные гражданами самостоятельно, до сих пор не запустили – в Раде ответили
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В этом году может заработать этап программы єВідновлення, которое касается выплат гражданам, отремонтировавшим поврежденное войной жилье за ​​собственные средства. Об этом во время эфира в программе NewsМейкер сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, к решению проблемы могут привлечь международных партнеров. Подписание новых соглашений о финансировании программы компенсаций ожидаеют в 2025 году. Среди возможных вариантов – финансовая помощь Всемирного банка, а также Банка развития Совета Европы.

Елена Шуляк отметила, что денежные выплаты тем гражданам, чье жилье пострадало в результате российской вооруженной агрессии – один из этапов программы єВідновлення, который планировалось запустить еще в 2023 году, но которое до сих пор не удалось реализовать. Причина – нехватка средств.

При этом Шуляк отметила, что надежды за запуск этапа єВідновлення, который касается выплат гражданам, отремонтировавшим жилье за ​​свой счет, есть в текущем году, поскольку к финансированию программы продолжают приобщаться международные партнеры. Так, Всемирный Банк еще в 2023 году предоставил для выплат дополнительные 200 млн долларов и тогда речь шла о компенсациях за поврежденное жилье. В прошлом году к финансированию присоединился и Банк развития Совета Европы, подписавший соглашение об этом в июне и выплаты касались этапа компенсаций за уничтоженное жилье. Речь шла о сумме 100 млрд евро, что позволило профинансировать выплаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен, сообщила Шуляк.

«Сейчас идут переговоры по продлению помощи в ее финансировании. Так, Банк развития Совета Европы также подтвердил свою способность и свое желание подписать дополнительные документы, чтобы присоединиться к финансированию программы єВідновлення и 2025», – подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что средства на программу можно привлечь от передачи Украине доходов от замороженных активов россиян за границей.

Парламентарий также добавила, что изучаются возможности привлекать к выплате средства, которые Украина будет получать в рамках реализации программы Ukraine Facility. Речь идет о финансировании в размере 50 млрд евро, которые будут поступать в Украину до 2027 года.

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Верховная Рада Украины деньги война єВідновлення

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