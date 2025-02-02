21-летний мужчина незаконно вез в Украину элитный алкоголь на миллион гривен, фото

Во время досмотра машины таможенники обнаружили в багажном отсеке 107 бутылок алкогольных напитков – виски, бренди, граппа, коньяк.

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На польско-украинской границе в пункте пропуска Корчева-Краковец обнаружили контрабанду алкоголя на миллион гривен. Об этом сообщает Львовская таможня.

Так, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, 21-летний житель Ивано-Франковской области, задекларировал во время таможенного досмотра только личные вещи.

Однако при осмотре машины таможенники обнаружили в багажном отсеке 107 бутылок алкогольных напитков – виски, бренди, граппа, коньяк.

Таможенники оценили алкоголь в ориентировочно один миллион гривен и составили административный протокол на нарушителя по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины – «Недекларирование товаров, подпадающих под установление законодательством запрета и ограничения».

Мужчине грозит штраф в размере 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 5,1 тыс.грн, с конфискацией товара или без.

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