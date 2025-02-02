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В Тайване всем государственным учреждениям запретили использовать DeepSeek

10:58, 2 февраля 2025
Такое решение было принято из соображений безопасности.
В Тайване всем государственным учреждениям запретили использовать DeepSeek
Источник фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского стартапа по искусственному интеллекту DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

В январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.

И хотя приложение завоевало популярность, многие рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией из Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что ни одна официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.

«Это продукт, угрожающий национальной информационной безопасности», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Нидерландская служба защиты конфиденциальности (AP) вслед за французской начнет расследование по практике сбора данных китайским чат-ботом DeepSeek.

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