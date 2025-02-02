У Тайвані усім державним установам заборонили використовувати DeepSeek

Таке рішення прийняли з міркувань безпеки.

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Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського cтартапу зі штучного інтилекту DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

У січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.

І хоча застосунок завоював популярність, багато хто розглядає його потенційні наслідки для кібербезпеки та можливість того, що дані та інша інформація, зібрана компанією з Ханчжоу, можуть бути передані уряду Китаю.

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження.

«Це продукт, який загрожує національній інформаційній безпеці», - йдеться в заяві міністерства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Нідерландська служба захисту конфіденційності (AP) слідом за французькою розпочне розслідування щодо практики збору даних китайським чат-ботом DeepSeek.

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