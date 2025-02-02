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Чому виплати єВідновлення за ремонти, зроблені громадянами самостійно, досі не запустили – у Раді відповіли

11:34, 2 лютого 2025
Цей етап програми єВідновлення планували запустити ще у 2023 році, але не вдалося реалізувати, і причина – нестача коштів.
Чому виплати єВідновлення за ремонти, зроблені громадянами самостійно, досі не запустили – у Раді відповіли
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У цьому році може запрацювати етап програми єВідновлення, який стосується виплат громадянам, які відремонтували пошкоджене війною житло за власний кошт. Про це під час ефіру у програмі NewsМейкер повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк

За її словами, до вирішення проблеми можуть долучити міжнародних партнерів. Підписання нових угод про фінансування програми компенсацій очікують у 2025 році. Серед можливих варіантів – фінансова допомога Світового банку, а також Банку розвитку Ради Європи.

Олена Шуляк зазначила, що грошові виплати тим громадянам, чиє житло постраждало внаслідок російської збройної агресії – один з етапів програми єВідновлення, який планувалося запустити ще у 2023 році, але який і досі не вдалося реалізувати. Причина – нестача коштів.

При цьому Шуляк зазначила, що надії за запуск етапу єВідновлення, який стосується виплат громадянам, що відремонтували житло за власний кошт, є у поточному році, оскільки до фінансування програми продовжують долучатися міжнародні партнери. Так, Світовий Банк ще у 2023 році надав для виплат додаткові 200 млн доларів і тоді йшлося про компенсації за пошкоджене житло. У минулому році до фінансування долучився і Банк розвитку Ради Європи, який підписав угоду про це у червні і виплати стосувались етапу компенсацій за знищене житло. Йшлося про суму у 100 млрд євро, що дало змогу профінансувати виплати на загальну суму у 4,3 млрд гривень, повідомила Шуляк.

«Наразі йдуть перемовини щодо продовження допомоги у її фінансування. Так, Банк розвитку Ради Європи також підтвердив свою спроможність і своє бажання підписати додаткові документи, щоб долучитись до фінансування програми єВідновлення і 2025 році», – підкреслила Шуляк.  

Вона також зазначила, що кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

Парламентарка також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.

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Верховна Рада України гроші війна єВідновлення

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