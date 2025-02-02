Семья из-за границы планировала похищение сына в Запорожье, у которого было 500 тысяч долларов

Потерпевший занимался криптовалютой и имел конфликт с близкими из-за «финансовых разногласий».

В Запорожье правоохранители предотвратили похищение мужчины. Потерпевшего планировали похитить и подвергнуть пыткам, чтобы тот предоставил доступ к своему криптокошельку, на котором якобы хранилось 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, организаторами преступления оказались отец и сын, которые, живя в Хорватии, заказали похищение своего родственника – еще одного сына в Запорожье. Последний занимался криптовалютой и имел конфликт с близкими из-за «финансовых разногласий». Отец и старший сын нашли запорожца, который помог бы им угнать близкого человека.

Правоохранители, получившие информацию о планировании похищения запорожца, тайно привлекли к сотрудничеству наемного злоумышленника.

«Чтобы сохранить жизнь потерпевшего, оперативники Департамента стратегических расследований и следователи полиции инсценировали его похищение. После чего послали старшему брату подтверждая доказательства – окровавленные фото жертвы. В свою очередь, отец начал звонить по телефону своей бывшей жене с предложением помочь уволить их ребенка, но при одном условии – надо отдать флешку с доступами к криптокошелькуи перечислить злоумышленникам деньги за освобождение», – говорится в сообщении.

После получения фотодоказательств заказчики передали фиктивному похитителю второй транш за проделанную работу, отмечают полицейские.

Решается вопрос о сообщении отцу и старшему сыну о заочных подозрениях по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, готовятся материалы для объявления их в розыск.

За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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