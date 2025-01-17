Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Кабмін вніс зміни до постанови 76, яка регулює порядок бронювання, передбачивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мають право на бронювання.

Відповідні зміни внесені до п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час постановою Кабміну від 14 січня 2025 року №36.

Так, пункт 5 після змін передбачатиме, що бронюванню також підлягають всі військовозобов’язані:

медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;

які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також шляхом внесенні змін до пункту 8 Порядку тепер передбачено, що на прокурорів САП та вказаних вище медичних працівників не розповсюджується вимога про те, що кількість військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% в загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Таким чином, на 100% нині матимуть право на бронювання наступні категорії осіб:

кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які не є їх працівниками;

члени наглядових рад суб’єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;

працівники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;

працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

працівники спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;

працівники критично важливих установ, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом;

працівники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

працівники, які працюють на підприємстві, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також технічні працівники постачальника електронних комунікаційних послуг, постачальників електронних комунікаційних мереж, що взаємоз’єднані з мережами інших держав, визначених Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри, включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва;

які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС.

медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;

які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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