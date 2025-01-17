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Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

13:51, 17 січня 2025
Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.
Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%
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Кабмін вніс зміни до постанови 76, яка регулює порядок бронювання, передбачивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мають право на бронювання.

Відповідні зміни внесені до п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час постановою Кабміну від 14 січня 2025 року №36.

Так, пункт 5 після змін передбачатиме, що бронюванню також підлягають всі військовозобов’язані:

  • медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;
  • які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також шляхом внесенні змін до пункту 8 Порядку тепер передбачено, що на прокурорів САП та вказаних вище медичних працівників не розповсюджується вимога про те, що кількість військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% в загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Таким чином, на 100% нині матимуть право на бронювання наступні категорії осіб:

  • кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які не є їх працівниками;
  • члени наглядових рад суб’єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;
  • працівники критично важливих підприємств, критично важливих установ, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу;
  • працівники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • працівники спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;
  • працівники критично важливих установ, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом;
  • працівники критично важливих установ паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або поставку обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, які визначені Міненерго критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • працівники, які працюють на підприємстві, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також технічні працівники постачальника електронних комунікаційних послуг, постачальників електронних комунікаційних мереж, що взаємоз’єднані з мережами інших держав, визначених Мінцифри критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у сфері цифровізації, перелік яких затверджується Мінцифри, включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва;
  • які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;
  • священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС.
  • медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи;
  • які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура САП Кабінет Міністрів України мобілізація бронювання

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