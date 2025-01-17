Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

13:51, 17 января 2025
Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.
Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в постановление 76, регулирующее порядок бронирования, предусмотрев, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) имеют право на бронирование.

Соответствующие изменения внесены в п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время постановлением Кабмина от 14 января 2025 №36.

Так, пункт 5 после изменений будет предусматривать, что бронированию также подлежат все военнообязанные:

  • медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы;
  • занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также путем внесения изменений в пункт 8 Порядка теперь предусмотрено, что на прокуроров САП и вышеуказанных медицинских работников не распространяется требование о том, что количество военнообязанных, занимающих должности на критически важном предприятии, в критически важном учреждении и которые в соответствии с законом подлежат бронированию, должна составлять не более 50% от общего количества военнообязанных работников.

Таким образом, на 100% теперь будут право на бронирование следующие категории лиц:

  • конечные бенефициарные собственники критически важных предприятий, критически важных учреждений, не являющихся их работниками;
  • члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 млн. гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности, превышает 2 млрд. гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд. гривен;
  • работники критически важных предприятий, критически важных учреждений, определенных Минстратегпромом, критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса;
  • работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств международных организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • работники специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем, в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;
  • работники критически важных учреждений, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью, перечень которых утверждается Минмолодежьспортом;
  • работники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или поставку оборудования, оказывают услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения особый период;
  • работники, работающие на предприятии, выполняющем функции технического администратора Единого государственного веб-портала электронных услуг, а также технические работники поставщика электронных коммуникационных услуг, поставщиков электронных коммуникационных сетей, взаимосвязанных с сетями других государств, определенных Минцифры критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период, в сфере цифровизации, перечень которых утверждается Минцифры, включенные приказом руководителя предприятия в состав аварийно-восстановительных бригад предприятий, которые обеспечивают работу электронных коммуникационных сетей в период обесточений и выполняют возобновляемые аварийные работы сетей электронных коммуникаций на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, г. Киева;
  • занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате представление списка с соответствующим обоснованием;
  • священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЭСС.
  • медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров ровные, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы;
  • занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура САП Кабинет Министров Украины мобилизация бронирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Апелляционный суд необоснованно отождествил факт ознакомления с материалами защитника как факт такого ознакомления стороны защиты в целом – Верховный Суд отменил решение

Предоставление доступа к материалам досудебного расследования носит индивидуальный характер и не может делегироваться защитнику – Верховный Суд.

Кто претендует на две должности судей Конституционного Суда по квоте Съезда судей: список

Вероятность того, что две должности судей КСУ по квоте Съезда судей заполнить снова не удастся, является высокой.

Закрытие уголовного дела в связи со смертью лица лишает суд права ссылаться в решениях на это лицо в контексте совершения им преступления – Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, такие ссылки противоречат принципу презумпции невиновности и могут создать впечатление о виновности, что недопустимо.

Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області