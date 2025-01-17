Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Кабмин внес изменения в постановление 76, регулирующее порядок бронирования, предусмотрев, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) имеют право на бронирование.

Соответствующие изменения внесены в п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время постановлением Кабмина от 14 января 2025 №36.

Так, пункт 5 после изменений будет предусматривать, что бронированию также подлежат все военнообязанные:

медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы;

занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также путем внесения изменений в пункт 8 Порядка теперь предусмотрено, что на прокуроров САП и вышеуказанных медицинских работников не распространяется требование о том, что количество военнообязанных, занимающих должности на критически важном предприятии, в критически важном учреждении и которые в соответствии с законом подлежат бронированию, должна составлять не более 50% от общего количества военнообязанных работников.

Таким образом, на 100% теперь будут право на бронирование следующие категории лиц:

конечные бенефициарные собственники критически важных предприятий, критически важных учреждений, не являющихся их работниками;

члены наблюдательных советов субъектов хозяйствования, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности или годовой размер чистого дохода которых превышает 200 млн. гривен, а также особо важных для экономики предприятий, стоимость активов которых по данным последней финансовой отчетности, превышает 2 млрд. гривен или годовой размер чистого дохода которых превышает 1,5 млрд. гривен;

работники критически важных предприятий, критически важных учреждений, определенных Минстратегпромом, критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса;

работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств международных организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

работники специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем, в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;

работники критически важных учреждений, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью, перечень которых утверждается Минмолодежьспортом;

работники критически важных учреждений топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или поставку оборудования, оказывают услуги, проводят другие инженерно-технические мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период, которые определены Минэнерго критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения особый период;

работники, работающие на предприятии, выполняющем функции технического администратора Единого государственного веб-портала электронных услуг, а также технические работники поставщика электронных коммуникационных услуг, поставщиков электронных коммуникационных сетей, взаимосвязанных с сетями других государств, определенных Минцифры критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период, в сфере цифровизации, перечень которых утверждается Минцифры, включенные приказом руководителя предприятия в состав аварийно-восстановительных бригад предприятий, которые обеспечивают работу электронных коммуникационных сетей в период обесточений и выполняют возобновляемые аварийные работы сетей электронных коммуникаций на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей, г. Киева;

занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий, при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев, предшествующих дате представление списка с соответствующим обоснованием;

священнослужители по перечню должностей, утвержденному ДЭСС.

медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров ровные, для которых работа в соответствующих заведениях является основным местом работы;

занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Наталя Мамченко

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