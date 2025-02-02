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Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных заведений

12:46, 2 февраля 2025
В то же время потребности ВСУ и сектора обороны в медиках будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников,
Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных заведений
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Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут быть забронированными.

Как ранее указывала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в постановление 76, регулирующее порядок бронирования, предусмотрев, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) имеют право на бронирование.

Соответствующие изменения внесены в п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время постановлением Кабмина от 14 января 2025 №36.

Так, пункт 5 после изменений будет предусматривать, что бронированию также подлежат все военнообязанные:

  • медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы;
  • занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как указывают в Минздраве, в изменениях идет речь только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях – ограничения в бронировании остаются в силе.

Ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, могли забронировать лишь до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.

В Минздраве объясняют, что значительная часть военнообязанных в медучреждениях – медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении части военнообязанных, которые могут быть забронированы.

«Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин», - отмечают в Минздраве.

В то же время указывается, что потребности ВСУ и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых на данный момент есть потребность.

«Разбронирование» будет проходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил по поводу потребностей в тех или иных специалистах-медиках

Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

После разбронирования специалисты будут мобилизовать в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

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Минздрав ВСУ Кабинет Министров Украины война мобилизация бронирование медицина

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