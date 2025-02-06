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Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном

08:32, 6 лютого 2025
Він вказав, що хоче, щоб Іран був успішною країною, але без ядерної зброї.
Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном
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Президент США Дональд Трамп хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. За його словами, повідомлення про те, що США та Ізраїль готуються «рознести Іран в пух і прах» сильно перебільшені. Він вказав, що хоче, щоб Іран був успішною країною, але без ядерної зброї.

«Я хочу, щоб Іран був великою та успішною країною, але такою, яка не може мати ядерної зброї. Повідомлення про те, що Сполучені Штати, працюючи разом з Ізраїлем, збираються рознести Іран в пух і прах», дуже перебільшені. Я б віддав перевагу Перевіреній ядерній мирній угоді, яка дозволить Ірану мирно розвиватися та процвітати. Ми повинні негайно розпочати роботу над цим», - написав він у Truth Social.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив, що він підписав укази про вихід країни з Ради ООН з прав людини, а також про припинення фінансування програми UNRWA, яка відповідає за допомогу палестинським біженцям.

США вже давно звинувачують Раду ООН з прав людини в упередженому ставленні щодо Ізраїлю і в тому, що вона «покриває уряди, які порушують права людини», зазначає Politico.

Нагадаємо, що Трамп вже не вперше виводить США з Ради ООН з прав людини. У 2018 році, за його першої каденції, президент вирішив вийти з організації після ухвалення більшої кількості резолюцій проти Ізраїлю, аніж проти Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Окрім того, Трамп припинив фінансування з боку США Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

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США Іран ядерна зброя

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