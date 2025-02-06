Он отметил, что хочет, чтобы Иран был успешной страной, но без ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. По его словам, сообщения о том, что США и Израиль готовятся «разнести Иран в пух и прах» сильно преувеличены. Он отметил, что хочет, чтобы Иран был успешной страной, но без ядерного оружия.

«Я хочу, чтобы Иран был большой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия. Сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая вместе с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах», очень преувеличены. Я бы предпочел Проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны немедленно начать работу над этим», – написал он в Truth Social.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал указы о выходе страны из Совета ООН по правам человека, а также о прекращении финансирования программы UNRWA.

США уже давно обвиняют Совет ООН по правам человека в предвзятом отношении к Израилю и в том, что он «покрывает правительства, нарушающие права человека», отмечает Politico.

Напомним, что Трамп уже не в первый раз выводит США из Совета ООН по правам человека. В 2018 году, по его первой каденции, президент решил выйти из организации после принятия большего количества резолюций против Израиля, чем против Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Кроме того, Трамп прекратил финансирование со стороны США Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).

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