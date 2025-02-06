Бронирование, цены на лекарства и анализ расходов – что предусматривает решение СНБО по очистке финансовой системы

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО по очистке финансовой системы Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 г. «О дальнейшей реализации программ поддержки украинцев на основе гарантирования экономической устойчивости государства и усиления мер очистки финансовой системы Украины».

Указ №69/2025 обнародован на сайте Президента.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

В частности, в решении Совет национальной безопасности и обороны Украины решил следующее:

Кабінету Міністрів України:

1) ужити додаткових заходів для забезпечення фінансування в повному обсязі видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, встановлених у Державному бюджеті України на 2025 рік;

2) ужити додаткових заходів щодо збільшення частки коштів на закупівлю сучасного озброєння і техніки у видатках Державного бюджету України на 2025 рік, передбачених для фінансування сектору безпеки і оборони на 2025 рік;

3) ужити невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію політики імпортозаміщення та посилення підтримки національного товаровиробника;

4) у місячний строк:

ужити додаткових заходів з удосконалення системи соціальної підтримки громадян України;

проаналізувати структуру видатків Державного бюджету України на 2025 рік на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення та вжити додаткових заходів щодо нарощування спроможностей національного оборонно-промислового комплексу і збільшення частки відповідної продукції вітчизняного виробництва;

забезпечити реалізацію програми державної підтримки вітчизняних виробників засобів, зокрема механізованих, що використовуються у сфері протимінної діяльності;

посилити співпрацю з Європейським Союзом з гуманітарного розмінування, зокрема щодо земель сільськогосподарського призначення;

визначити додаткові інструменти для активізації розвитку індустріальних парків;

проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні та напрацювати під час проведення чергового засідання Керівного комітету Української платформи донорів пропозиції щодо залучення додаткових джерел міжнародної допомоги Україні;

5) невідкладно внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" зміни щодо:

а) вдосконалення критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, стосовно:

підприємств, установ та організацій, уповноважених Міністерством оборони України на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємств, установ та організацій, які на підставі договорів, укладених із військовими частинами Збройних Сил України, інших військових формувань, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони України;

б) встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання – виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема щодо незастосування до таких суб'єктів критерію відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

в) запровадження можливості бронювання під час мобілізації, на період дії воєнного стану військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання;

6) провести спільно з Антимонопольним комітетом України аналіз ціноутворення на лікарські засоби і вжити заходів з метою забезпечення їх фінансової доступності для українців, передбачивши запровадження механізмів протидії застосуванню непрозорих механізмів ціноутворення, зловживанню монопольним становищем та проявам неправомірного обмеження конкуренції, здійсненню узгоджених дій та концентрації на фармацевтичному ринку;

7) провести у тримісячний строк спільно з Офісом Генерального прокурора, правоохоронними органами, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, аналіз активів фізичних та юридичних осіб, зокрема віднесених до об'єктів критичної інфраструктури, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у виді блокування активів, з метою виявлення фактів впливу осіб, до яких застосовано санкції, або пов'язаних з ними осіб на такі активи та вжити відповідних заходів протидії;

8) опрацювати у тримісячний строк спільно з Офісом Генерального прокурора, правоохоронними органами матеріали, отримані від Державної служби фінансового моніторингу України і Державної податкової служби України, щодо наявних загроз економічній безпеці держави, вжити додаткових заходів протидії цим загрозам, розглянути питання стосовно застосування відповідного комплексу персональних спеціальних економічних

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