СНБО поручил Кабмину изменить правила бронирования работников коммунальных служб

Коммунальные службы смогут забронировать не более 75% общего количества военнообязанных работников.

Кабинет Министров получил поручение обеспечить бронирование военнообязанных работников предприятий, предоставляющих услуги тепло- и водоснабжения, а также управления бытовыми отходами. Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое Президент Зеленский ввел в действие указом №69/2025.

Таким образом, коммунальные службы смогут забронировать часть военнообязанных. Решение предусматривает, что это можно будет сделать в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников таких служб.

Также решение СНБО предусматривает:

Совершенствование критериев определения предприятий, учреждений и организаций как критически важных нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это касается:

- предприятий, уполномоченных Министерством обороны осуществлять оборонные закупки;

- компаний, заключивших договоры с воинскими частями или военными учебными заведениями и выполняющих поставки товаров и услуг, перечень которых определяет Минобороны.

Особые условия для энергетических предприятий, производственные мощности которых были разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для них не будет применяться критерий отсутствия задолженности по уплате налогов и взносов.

Введение механизма бронирования при мобилизации. Военнообязанные работники предприятий, обеспечивающие поставку тепла, воды, горячей воды и управления бытовыми отходами, могут быть забронированы в пределах 75% от общего количества военнообязанных сотрудников.

Напомним, Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных заведений.

Как ранее указывала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в постановление 76, регулирующее порядок бронирования, предусмотрев, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) имеют право на бронирование.

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