СБУ показала эксклюзивные кадры с обмена пленными 5 февраля – видео

В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео возвращения домой еще 150 украинцев.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина вернула из российского плена 150 защитников. Некоторые из них находились в плену более двух лет.

Президент Владимир Зеленский указал, что это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский.

В Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео возвращения домой еще 150 украинцев.

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