Єврофани обрали свого переможця Нацвідбору-2025, але букмекери не згодні – що відомо

Букмекери іншої думки, і прогнозують перше місце на шоу колективу Ziferblat.

Джерело фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

8 лютого у Києві оберуть представника України на Євробачення-2025, голосування проходитиме за допомогою СМС та застосунку Дія. І поки остаточно невідомо ім'я переможця, єврофани вже обрали своїх фаворитів на сайті Eurovisionworld.

Так, за результатами голосів єврофанів, лідером Нацвідбору стане співачка Маша Кондратенко з піснею «No Time to Cry». За неї проголосували 38% глядачів.

Друге місце, на думку єврофанів, буде у Ziferblat, які виступатимуть з піснею «Bird of Pray». Однак букмекери іншої думки, і прогнозують саме цьому колективу перше місце на шоу.

Замикає трійку лідерів співак KHAYAT з треком «Honor».

Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.

За результатами жеребкування, десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:

Влад Шериф — «Wind of change» Абіє — «Дім» MOLODI — «my sea» Future Culture — «Waste My Time» Маша Кондратенко — «No Time to Cry» KHAYAT — «HONOR» FIЇNKA — «Культура» KRYLATA — «STAY TRUE» Ziferblat — «Bird of Pray» «ДК Енергетик» — «Сіль»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.