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Єврофани обрали свого переможця Нацвідбору-2025, але букмекери не згодні – що відомо

15:41, 8 лютого 2025
Букмекери іншої думки, і прогнозують перше місце на шоу колективу Ziferblat.
Єврофани обрали свого переможця Нацвідбору-2025, але букмекери не згодні – що відомо
Джерело фото: suspilne.media
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8 лютого у Києві оберуть представника України на Євробачення-2025, голосування проходитиме за допомогою СМС та застосунку Дія. І поки остаточно невідомо ім'я переможця, єврофани вже обрали своїх фаворитів на сайті Eurovisionworld.

Так, за результатами голосів єврофанів, лідером Нацвідбору стане співачка Маша Кондратенко з піснею «No Time to Cry». За неї проголосували 38% глядачів. 

Друге місце, на думку єврофанів, буде у Ziferblat, які виступатимуть з піснею «Bird of Pray». Однак букмекери іншої думки, і прогнозують саме цьому колективу перше місце на шоу. 

Замикає трійку лідерів співак KHAYAT з треком «Honor».

Вечір Євробачення стартує 8 лютого о 18:00 з передшоу, о 18:30 — старт трансляції Нацвідбору.

Ведучими шоу стали офіційний «голос» Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна і стендап-комік Василь Байдак.

За результатами жеребкування,  десять фіналістів Нацвідбору-2025 виступатимуть у такому порядку:

  1. Влад Шериф — «Wind of change»
  2. Абіє — «Дім»
  3. MOLODI — «my sea»
  4. Future Culture — «Waste My Time»
  5. Маша Кондратенко — «No Time to Cry»
  6. KHAYAT — «HONOR»
  7. FIЇNKA — «Культура»
  8. KRYLATA — «STAY TRUE»
  9. Ziferblat — «Bird of Pray»
  10. «ДК Енергетик» — «Сіль»

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