Рецепти та лікарняні направлення будуть приходити у Дію або Viber – які зміни чекають пацієнтів

Досі електронні рецепти надходили смс-сповіщенням на мобільний телефон.

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Електронні направлення та рецепти незабаром надходитимуть у застосунок Дія чи у Viber.

Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали. Це дозволить отримувати повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення у Дії або Viber.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Наразі тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Які повідомлення будуть надходити в застосунок Дія та Viber?

Номер е-рецепта та код його погашення

Код е-направлення до медичних фахівців

СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

Як буде здійснюватися інформування за новим процесом?

Сповіщення через Дію

Якщо пацієнт має застосунок Дія, то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає застосунку Дія чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.

Як пишуть у МОЗ, рush-повідомлення від ЕСОЗ в Дія та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора.

Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

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