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Рецепти та лікарняні направлення будуть приходити у Дію або Viber – які зміни чекають пацієнтів

09:24, 9 лютого 2025
Досі електронні рецепти надходили смс-сповіщенням на мобільний телефон.
Рецепти та лікарняні направлення будуть приходити у Дію або Viber – які зміни чекають пацієнтів
Джерело фото: ROBIN WORRALL / Unsplash
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Електронні направлення та рецепти незабаром надходитимуть у застосунок Дія чи у Viber.

Уряд затвердив зміни, які дозволять електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформувати пацієнтів не лише через СМС, а й через альтернативні канали. Це дозволить отримувати повідомлення від ЕСОЗ з кодом підтвердження, номером е-рецепта або е-направлення у Дії або Viber.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін видав постанову про передачу даних пацієнтів з Електронної системи охорони здоров’я на Портал Дія.

Наразі тривають внутрішні тестування відправлення push-повідомлень від ЕСОЗ.

Які повідомлення будуть надходити в застосунок Дія та Viber?

  • Номер е-рецепта та код його погашення
  • Код е-направлення до медичних фахівців
  • СМС-підтвердження, як от – підтвердження дозволу на доступ до даних, створення плану лікування та ін.

 Як буде здійснюватися інформування за новим процесом?

  • Сповіщення через Дію

Якщо пацієнт має застосунок Дія, то першочергово сповіщення надійде сюди. Якщо повідомлення не буде доставлено, то воно надсилатиметься у Viber.

  • Сповіщення через Viber

За наявності месенджера повідомлення надійде у Viber на номер телефону, за яким пацієнт зареєстрований в ЕСОЗ.

  • Сповіщення через СМС

Якщо у пацієнта немає застосунку Дія чи Viber, повідомлення про цифрову послугу, як і раніше, надійде через СМС на мобільний номер.

Як пишуть у МОЗ, рush-повідомлення від ЕСОЗ в Дія та Viber запрацюють незабаром. Цей процес буде здійснюватися автоматично та прискорить доставку сповіщення у найбільш зручний для пацієнта спосіб. Також це дозволить уникнути збоїв у надсиланні СМС, повʼязаних із роботою мобільного оператора.

  • Що робити, якщо пацієнт не має телефону?

Як і раніше пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за скан-копіями документів, будуть отримувати інформаційну довідку. Така інформаційна довідка містить всю інформацію, необхідну, наприклад, для погашення е-рецепта чи отримання медичних послуг за е-направленням.

Для дітей та інший недієздатних пацієнтів процес також не зміниться – повідомлення надійде одному з батьків або законному представнику через доступний канал інформування.

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МОЗ Дія лікарняні Viber медицина

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