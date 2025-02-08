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Boeing скорочує 400 співробітників через зміни в програмі NASA

19:31, 8 лютого 2025
Boeing готує масові звільнення у зв’язку зі змінами в Artemis.
Boeing скорочує 400 співробітників через зміни в програмі NASA
Фото: Getty Images
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Компанія Boeing оголосила про скорочення близько 400 посад у своїй програмі місячних ракет Space Launch System (SLS). Причиною стали зміни в космічній програмі NASA «Artemis» та перегляд витрат. Про це повідомляє Reuters.

Аерокосмічний гігант, базований у Сіетлі, планує надіслати працівникам 60-денні повідомлення про звільнення найближчими тижнями.

«Ми працюємо з нашим замовником і шукаємо можливості для перерозподілу співробітників по всій компанії, щоб мінімізувати втрати робочих місць», — заявив представник Boeing.

Програма Artemis, розрахована на 93 мільярди доларів до 2025 року, була ініційована за часів першої адміністрації Дональда Трампа для повернення астронавтів на Місяць вперше з 1972 року. Однак проєкт зазнав значних затримок і перевищення бюджету.

Запуск Artemis-2, що передбачає політ навколо Місяця з екіпажем, перенесено на вересень 2025 року. Місія Artemis-3, яка має стати першою висадкою астронавтів на Місяць у межах програми, відкладена до вересня 2026 року.

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