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Boeing сокращает 400 сотрудников из-за изменений в программе NASA

19:31, 8 февраля 2025
Boeing готовит массовые увольнения в связи с изменениями в Artemis.
Boeing сокращает 400 сотрудников из-за изменений в программе NASA
Фото: Getty Images
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Компания Boeing объявила о сокращении около 400 должностей в своей программе лунных ракет Space Launch System (SLS). Причиной стали изменения в космической программе NASA «Artemis» и пересмотр расходов. Об этом сообщает Reuters.

Аэрокосмический гигант, базирующийся в Сиэтле, планирует отправить работникам 60-дневные уведомления об увольнении в ближайшие недели.

«Мы работаем с нашим заказчиком и ищем возможности для перераспределения сотрудников по всей компании, чтобы минимизировать потери рабочих мест», - заявил представитель Boeing.

Программа Artemis, рассчитанная на 93 миллиарда долларов до 2025 года, была инициирована во времена первой администрации Дональда Трампа для возвращения астронавтов на Луну впервые с 1972 года. Однако проект претерпел значительные задержки и превышение бюджета.

Запуск Artemis-2, предусматривающий полет вокруг Луны с экипажем, перенесен на сентябрь 2025 года. Миссия Artemis-3, которая должна стать первой высадкой астронавтов на Луну в рамках программы, отложена до сентября 2026 года.

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