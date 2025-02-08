Еврофаны выбрали своего победителя Нацотбора-2025, но букмекеры не согласны – что известно

Букмекеры иного мнения и прогнозируют первое место на шоу коллективу Ziferblat.

Источник фото: suspilne.media

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8 февраля в Киеве изберут представителя Украины на Евровидение-2025, голосование будет проходить посредством СМС и приложения Дія. И пока совсем неизвестно имя победителя, еврофаны уже выбрали своих фаворитов на сайте Eurovisionworld.

Так, по результатам голосов еврофанов, лидером Нацотбора станет певица Маша Кондратенко с песней «No Time to Cry». За нее проголосовали 38% зрителей.

Второе место, по мнению еврофанов, будет у Ziferblat, которые будут выступать с песней «Bird of Pray». Однако букмекеры иного мнения и прогнозируют именно этому коллективу первое место на шоу.

Замыкает тройку лидеров певец KHAYAT с треком «Honor».

Вечер Евровидения стартует 8 февраля в 18:00 с предшоу, в 18:30 – старт трансляции Нацотбора.

Ведущими шоу стали официальный «голос» Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина и стендап-комик Василий Байдак.

По результатам жеребьевки, десять финалистов Нацотбора-2025 будут выступать в следующем порядке:

Влад Шериф – «Wind of change» Абие – «Дом» MOLODI – «my sea» Future Culture – «Waste My Time» Маша Кондратенко – «No Time to Cry» KHAYAT – ​​«HONOR» FIЇNKA — «Культура» KRYLATA – «STAY TRUE» Ziferblat – «Bird of Pray» «ДК Энергетик» – «Соль»

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