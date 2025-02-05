Україна повернула з російського полону 150 захисників, фото

Деякі з військовослужбовців перебували у російському полоні понад два роки.

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону повернули 150 захисників. Деякі з них перебували у полоні понад два роки.

"Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - розповів Зеленський у Телеграм.

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