У США два пасажирські лайнери зіткнулися під час рулювання, відео

У міжнародному аеропорту міста Сіетл два пасажирські лайнери зіткнулися під час рулювання одного з них.

Фото: Reuters

Два пасажирські літаки зіткнулися під час керування в аеропорту американського міста Сіетл.

Зазначається, що борт японських авіаліній зачепив літак компанії Delta. Через зіткнення двох лайнерів було припинено деякі вильоти.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався поза зоною повітряного контролю.

У Федеральному управлінні цивільної авіації США зазначили, що займаються розслідуванням інциденту.

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