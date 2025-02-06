В США два пассажирских лайнера столкнулись при рулении, видео

В международном аэропорту города Сиэтл два пассажирских лайнера столкнулись при рулении одного из них.

Два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл.

Отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за столкновения двух лайнеров были приостановлены некоторые вылеты.

По информации СМИ, инцидент произошел вне зоны воздушного контроля.

В Федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что занимаются расследованием случившегося.

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