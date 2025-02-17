Apple готує велике оновлення – що відомо про AirPods Pro 3

Apple представить AirPods Pro 3 з новим дизайном та покращеним шумозаглушенням у вересні 2025 року.

Фото: appleinsider

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Apple готується до випуску AirPods Pro 3 – першого значного оновлення флагманських навушників після майже трьох років. Очікується, що нова модель отримає зміни у дизайні, покращене шумозаглушення та додаткові функції моніторингу здоров’я. Про це пише Apple Insider.

Новий дизайн та компактніший кейс

AirPods Pro 3 отримають оновлений вигляд, але традиційні стебла, ймовірно, залишаться. Також очікується зменшення розміру зарядного кейса, що може вплинути на підтримку MagSafe та Qi2.

Чип H3 та покращений звук

Навушники будуть оснащені новим чипом H3, який покращить якість звуку, активне шумозаглушення (ANC) та автономність. Очікується, що ANC стане ще ефективнішим, а новий чип зробить навушники більш енергоощадними.

Функції моніторингу здоров’я

Серед можливих нововведень – вимірювання серцевого ритму та температури тіла. Це може зробити AirPods Pro 3 корисними не лише для прослуховування музики, а й для контролю здоров’я під час тренувань чи сну.

Презентація AirPods Pro 3, ймовірно, відбудеться у вересні 2025 року. Очікувана вартість – 249 доларів, як і у попередньої моделі.

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