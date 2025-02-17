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Хто зі свідків та потерпілих у кримінальних справах може отримати безоплатно послуги адвоката

15:56, 17 лютого 2025
Держава гарантує деяким категоріям громадян право на безоплатні послуги адвоката для представництва інтересів у суді.
Хто зі свідків та потерпілих у кримінальних справах може отримати безоплатно послуги адвоката
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, хто зі свідків та потерпілих у кримінальних справах може отримати безоплатно послуги адвоката.

Так, держава гарантує деяким категоріям громадян право на безоплатні послуги адвоката (у деяких випадках юриста) для представництва інтересів у суді.

Право на такі послуги мають:

  • люди з низьким доходом;
  • діти;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • ветерани війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав щодо запобігання та протидії насильству;
  • потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень;
  • постраждалі від торгівлі людьми з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, визначених Законом України «Про протидію торгівлі людьми».

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