Держава гарантує деяким категоріям громадян право на безоплатні послуги адвоката для представництва інтересів у суді.

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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, хто зі свідків та потерпілих у кримінальних справах може отримати безоплатно послуги адвоката.

Так, держава гарантує деяким категоріям громадян право на безоплатні послуги адвоката (у деяких випадках юриста) для представництва інтересів у суді.

Право на такі послуги мають:

люди з низьким доходом;

діти;

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

люди, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав щодо запобігання та протидії насильству;

потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорстокого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень;

постраждалі від торгівлі людьми з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав, визначених Законом України «Про протидію торгівлі людьми».

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