На Харківщині чоловік кинув гранату в жінку, в якої орендував квартиру

У Харківській області чоловік кинув гранату в жінку, у якої орендував квартиру. Про це повідомляє поліція регіону.
Вказується що подія сталася 16 лютого близько опівночі у Богодухівському районі.
Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт.
Нетверезий чоловік привів у дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату.
«Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу», – розповіли у поліції.
41-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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