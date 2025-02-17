На Харківщині чоловік кинув гранату в жінку, в якої орендував квартиру

Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У Харківській області чоловік кинув гранату в жінку, у якої орендував квартиру. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується що подія сталася 16 лютого близько опівночі у Богодухівському районі.

Попередньо встановлено, що між чоловіком та власницею квартири, яку він винаймав, виник конфлікт.

Нетверезий чоловік привів у дію та кинув в бік потерпілої ручну гранату.

«Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу», – розповіли у поліції.

41-річного чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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