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Суд визнав обґрунтованим збільшення податкових зобов’язань на понад 2,7 млн грн

20:26, 17 лютого 2025
Суд врахував аргументи контролюючого органу, що в первинних документах позивача містяться не просто окремі недоліки, а відомості про господарські операції з контрагентами, фактичне здійснення яких не підтверджено належними документами.
Суд визнав обґрунтованим збільшення податкових зобов’язань на понад 2,7 млн грн
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Контролюючим органом проведено документальну планову виїзну документальну перевірку платника, за наслідками якої складено акт перевірки, на підставі якого прийнято податкові повідомлення-рішення, якими зменшено розмір від’ємного значення суми податку на додану вартість, збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ та збільшено суму грошових зобов’язань з податку на прибуток на суму 2 758 638,25 гривень. Про це повідомляє податкова в Полтавській області. 

Судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те,  що мають місце не окремі недоліки в оформленні первинних документів складних за  результатом господарських операцій позивача з наведеними контрагентами, а відображення у них відомостей про господарські операції, фактичне здійснення яких документально  належним чином не підтверджено.

Відсутність належних документів, які б  підтверджували  товарність спірних операцій, їх суперечливість, оформлення з порушенням правил  ведення  бухгалтерського обліку, вказує на неправомірність  формування  за  наслідками  спірних  операцій показників податкового обліку.

На підтвердження фактичного здійснення маркетингових послуг та послуг з налаштування інтернет сайту враховуючи специфіку таких послуг, товариство повинно  мати відповідні належно оформлені первинні документи, зокрема і ті, які посвідчують  мету, об`єктивну необхідність, економічну доцільність отримання відповідних послуг, а  також можливість  проведення таких операцій контрагентами з урахуванням необхідного часу, місця, матеріальних ресурсів, необхідних для надання таких послуг.

У свою чергу, як  випливає з актів  наданих послуг, які складені між контрагентами, в останніх не розкрито  зміст проведених робіт та в чому виражено результат наданих послуг, а лише зазначено найменування робіт, послуг, кількість та ціну. Крім того, як слідує з матеріалів справи детальні звіти за результатами наданих послуг не складалися, а надавалися звіти до запитів, направлення яких передувало укладенню відповідних договорів та складанню актів наданих послуг.

Крім того, судом  досліджено  акти  наданих  послуг  та  встановлено,  що  згідно  із  зазначеними актами надані "транспортні  послуги  по  перевезенню" (зазначено пункти відвантаження/розвантаження, кількість, ціну)".

Однак,  зазначені  акти  надання  послуг  не  містять  детальної  інформації  щодо  умов поставки товару, умов перевезень, режиму роботи по видачі та прийманню вантажу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, марки транспортних засобів, прізвище водіїв, посилання на товарно-транспортні накладні тощо.

Суд  зауважує,  що  наявність  у  платника  податкової  накладної є  обов`язковою,  але не вичерпною підставою для визначення правильності формування податкового кредиту, адже правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на  податковий кредит можуть мати лише реально вчинені господарські операції з придбання товарів (послуг) із метою використання таких товарів (послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства, а не саме лише оформлення відповідних документів.

Формальна наявність  договору, видаткової  накладної  та  товарно-транспортних документів, за встановлених у справі обставин, не є достатнім та беззаперечним  документальним  підтвердженням фактичного виконання договірних відносин, і не дає можливості суду дійти обґрунтованого й переконливого висновку про фактичне  проведення  господарських  операцій. 

Первинні  документи, зокрема, податкові  накладні,  не  можуть  бути  свідченням  фактичного  виконання  операцій  з поставки  за  наявності  у  справі  обставин,  які  виключають  можливість такої поставки між суб`єктами.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 21 січня 2025 року у справі №440/16389/23 відмовлено у задоволенні позову товариства.

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