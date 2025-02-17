В результате взрыва женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области мужчина бросил гранату в женщину, у которой арендовал квартиру. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что событие произошло 16 февраля около полуночи в Богодуховском районе.

Предварительно установлено, что между мужчиной и владелицей квартиры, которую он снимал, возник конфликт.

Нетрезвый мужчина привел в действие и бросил в сторону потерпевшей ручную гранату.

«В результате взрыва женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.

41-летний мужчина был задержан и сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.