В Харьковской области мужчина бросил гранату в женщину, у которой арендовал квартиру. Об этом сообщает полиция региона.
Указывается, что событие произошло 16 февраля около полуночи в Богодуховском районе.
Предварительно установлено, что между мужчиной и владелицей квартиры, которую он снимал, возник конфликт.
Нетрезвый мужчина привел в действие и бросил в сторону потерпевшей ручную гранату.
«В результате взрыва женщина получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в медицинское учреждение», – рассказали в полиции.
41-летний мужчина был задержан и сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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