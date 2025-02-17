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Кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить бесплатно услуги адвоката

15:56, 17 февраля 2025
Государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката для представительства интересов в суде.
Кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить бесплатно услуги адвоката
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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить безвозмездно услуги адвоката.

Так, государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката (в некоторых случаях юриста) для представительства интересов в суде.

Право на такие услуги имеют:

  • люди с низким доходом;
  • дети;
  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • люди, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола по вопросам, связанным с защитой их прав по предотвращению и противодействию насилию;
  • потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, пыток или жестокого обращения во время военных действий или вооруженного конфликта в уголовных производствах, начатых по факту совершения таких уголовных правонарушений;
  • пострадавшие от торговли людьми по вопросам, связанным с защитой их прав, определенных Законом Украины «О противодействии торговле людьми».

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