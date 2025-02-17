Кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить бесплатно услуги адвоката

15:56, 17 февраля 2025
Государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката для представительства интересов в суде.
Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить безвозмездно услуги адвоката.
Так, государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката (в некоторых случаях юриста) для представительства интересов в суде.
Право на такие услуги имеют:
- люди с низким доходом;
- дети;
- внутренне перемещенные лица;
- ветераны войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- люди, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола по вопросам, связанным с защитой их прав по предотвращению и противодействию насилию;
- потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, пыток или жестокого обращения во время военных действий или вооруженного конфликта в уголовных производствах, начатых по факту совершения таких уголовных правонарушений;
- пострадавшие от торговли людьми по вопросам, связанным с защитой их прав, определенных Законом Украины «О противодействии торговле людьми».
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