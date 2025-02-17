Кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить бесплатно услуги адвоката

Государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката для представительства интересов в суде.

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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, кто из свидетелей и потерпевших по уголовным делам может получить безвозмездно услуги адвоката.

Так, государство гарантирует некоторым категориям граждан право на безвозмездные услуги адвоката (в некоторых случаях юриста) для представительства интересов в суде.

Право на такие услуги имеют:

люди с низким доходом;

дети;

внутренне перемещенные лица;

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

люди, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола по вопросам, связанным с защитой их прав по предотвращению и противодействию насилию;

потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, пыток или жестокого обращения во время военных действий или вооруженного конфликта в уголовных производствах, начатых по факту совершения таких уголовных правонарушений;

пострадавшие от торговли людьми по вопросам, связанным с защитой их прав, определенных Законом Украины «О противодействии торговле людьми».