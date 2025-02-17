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Apple готовит большое обновление – что известно об AirPods Pro 3

16:14, 17 февраля 2025
Apple представит AirPods Pro 3 с новым дизайном и улучшенным шумоподавлением в сентябре 2025 года.
Apple готовит большое обновление – что известно об AirPods Pro 3
Фото: appleinsider
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Apple готовится к выпуску AirPods Pro 3 - первого значительного обновления флагманских наушников после почти трех лет. Ожидается, что новая модель получит изменения в дизайне, улучшенное шумоподавление и дополнительные функции мониторинга здоровья. Об этом пишет Apple Insider.

Новый дизайн и более компактный кейс

AirPods Pro 3 получат обновленный вид, но традиционные стебли, вероятно, останутся. Также ожидается уменьшение размера зарядного кейса, что может повлиять на поддержку MagSafe и Qi2.

Чип H3 и улучшенный звук

Наушники будут оснащены новым чипом H3, который улучшит качество звука, активное шумоподавление (ANC) и автономность. Ожидается, что ANC станет еще более эффективным, а новый чип сделает наушники более энергосберегающими.

Функции мониторинга здоровья

Среди возможных нововведений - измерение сердечного ритма и температуры тела. Это может сделать AirPods Pro 3 полезными не только для прослушивания музыки, но и для контроля здоровья во время тренировок или сна.

Презентация AirPods Pro 3, вероятно, состоится в сентябре 2025 года. Ожидаемая стоимость - 249 долларов, как и у предыдущей модели.

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