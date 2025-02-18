Європа має лідирувати в забезпеченні гарантій безпеки, – радник США з нацбезпеки Майкл Волтц

США закликали Європу посилити гарантії безпеки та збільшити оборонні витрати.

Фото: nenka.info

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Радник США з національної безпеки Майкл Волтц наголосив, що Європа повинна відігравати провідну роль у забезпеченні гарантій безпеки та збільшити оборонні витрати. Про це повідомляє The Guardian.

Волтц підкреслив, що через десять років після колективної домовленості третина союзників по НАТО досі не витрачає мінімально необхідні 2% ВВП на оборону, що є неприйнятним.

«Це спільні зусилля. Йдеться не лише про те, що Сполучені Штати збираються продовжувати робити, і що ми збираємося продовжувати вимагати від американських платників податків. Ми всі повинні прийняти ці важкі рішення», – заявив він.

Також радник США відзначив ініціативи Великої Британії та Франції щодо більш активної підтримки України, назвавши їх важливими кроками у зміцненні безпеки регіону.

«Ми всі маємо зробити свій внесок у нашу спільну оборону, і ми очікуємо, що це буде вулиця з двостороннім рухом для наших європейських союзників, і той факт, що Сполучене Королівство, Франція та інші говорять про більш активний внесок у безпеку України, ми вважаємо добре», – додав Волтц.

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