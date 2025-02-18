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Европа должна лидировать в обеспечении гарантий безопасности, – советник США по нацбезопасности Майкл Волтц

15:59, 18 февраля 2025
США призвали Европу усилить гарантии безопасности и увеличить оборонные расходы.
Европа должна лидировать в обеспечении гарантий безопасности, – советник США по нацбезопасности Майкл Волтц
Фото: nenka.info
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Советник США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности и увеличить оборонные расходы. Об этом сообщает The Guardian.

Волтц подчеркнул, что через десять лет после коллективной договоренности треть союзников по НАТО до сих пор не тратит минимально необходимые 2% ВВП на оборону, что является неприемлемым.

«Это совместные усилия. Речь идет не только о том, что Соединенные Штаты собираются продолжать делать, и что мы собираемся продолжать требовать от американских налогоплательщиков. Мы все должны принять эти трудные решения», - заявил он.

Также советник США отметил инициативы Великобритании и Франции по более активной поддержке Украины, назвав их важными шагами в укреплении безопасности региона.

«Мы все должны внести свой вклад в нашу общую оборону, и мы ожидаем, что это будет улица с двусторонним движением для наших европейских союзников, и тот факт, что Соединенное Королевство, Франция и другие говорят о более активном вкладе в безопасность Украины, мы считаем хорошо», - добавил Волтц.

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США Европа финансы оборона нацбезопасность

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