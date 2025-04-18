Іран хоче гарантій, що США не вийдуть з майбутньої ядерної угоди, як це сталось у 2018 році

За словами джерела Reuters, Іран хоче гарантій, що Трамп не вийде з нового ядерного пакту.

Джерело фото: MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

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Минулого тижня Іран заявив Сполученим Штатам, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але потребує надійних гарантій того, що президент США Дональд Трамп не розірве потенційну «ядерну угоду». Про сказав іранський високопосадовець на умовах анонімності, пише агентство Reuters.

Трамп відмовився від ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами в 2018 році під час свого першого терміну.

За словами джерела Reuters, Іран наполягатиме у переговорах зі США на червоних лініях, а саме відмові демонтувати центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення урану або зменшити його кількість.

Також, як вказується, Тегеран не буде вести переговори щодо своєї ракетної програми, яку вважає відокремленим від «ядерної угоди» питанням, додало джерело агентства.

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