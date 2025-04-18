Практика судов
  1. В мире

Иран хочет гарантии, что США не выйдут из будущего ядерного соглашения, как это произошло в 2018 году

18:32, 18 апреля 2025
По словам источника Reuters, Иран хочет гарантий, что Трамп не выйдет из нового ядерного пакта.
Иран хочет гарантии, что США не выйдут из будущего ядерного соглашения, как это произошло в 2018 году
Источник фото: MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На прошлой неделе Иран заявил Соединенным Штатам, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует надежных гарантий того, что президент США Дональд Трамп не разорвет потенциальное «ядерное соглашение». Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности, пишет агентство Reuters.

Трамп отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока.

По словам источника Reuters, Иран будет настаивать в переговорах с США на красных линиях, а именно на отказе от демонтажа центрифуг для обогащения урана, полном прекращении обогащения урана или сокращении его объема.

Кроме того, как отмечается, Тегеран не будет вести переговоры по своей ракетной программе, которую считает отдельным от «ядерного соглашения» вопросом, добавил источник агентства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Делегация США представила в Париже контуры мирного предложения с описанием условий прекращения боевых действий – Bloomberg

США предлагают ослабить санкции против РФ – в случае длительного прекращения огня.

Кабмин определил Верховный Суд субъектом управления государственным имуществом Верховного Суда Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ

Спустя почти 8 лет после того, как Верховный Суд Украины, ВАСУ, ВГСУ и ВССУ прекратили осуществлять правосудие, Кабмин решил определить Верховный Суд субъектом управления их имуществом.

Кабмин предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции для упрощения проведения спецпроверок

Специальную проверку предлагается не проводить в отношении определенных категорий должностных лиц.

Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук

Центры подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению начнут работу в каждой области и в городе Киеве – правительство приняло постановление по поручению Владимира Зеленского.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області