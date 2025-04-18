Иран хочет гарантии, что США не выйдут из будущего ядерного соглашения, как это произошло в 2018 году

По словам источника Reuters, Иран хочет гарантий, что Трамп не выйдет из нового ядерного пакта.

Источник фото: MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

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На прошлой неделе Иран заявил Соединенным Штатам, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но требует надежных гарантий того, что президент США Дональд Трамп не разорвет потенциальное «ядерное соглашение». Об этом сообщил высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности, пишет агентство Reuters.

Трамп отказался от ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока.

По словам источника Reuters, Иран будет настаивать в переговорах с США на красных линиях, а именно на отказе от демонтажа центрифуг для обогащения урана, полном прекращении обогащения урана или сокращении его объема.

Кроме того, как отмечается, Тегеран не будет вести переговоры по своей ракетной программе, которую считает отдельным от «ядерного соглашения» вопросом, добавил источник агентства.

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