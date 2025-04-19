В Минюсте напомнили, когда госрегистратор юрлиц использует сведения Единого реестра должников

В Минюсте отметили, что государственный регистратор обязан проверить наличие или отсутствие в Едином реестре должников основателя, который осуществляет отчуждение доли в уставном капитале юридического лица.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции напомнил, в каких случаях государственный регистратор юридических лиц использует сведения Единого реестра должников.

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон) в нормах ч.2 ст.6 устанавливает, что государственный регистратор при проведении отдельных регистрационных действий обязан использовать сведения реестров, других автоматизированных информационных систем, в частности, сведения Единого реестра должников.

Единый реестр должников — систематизированная база данных о должниках, являющаяся составной частью автоматизированной системы исполнительного производства (далее – Система) и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения должниками имущества (п.2 раздела I Положения об автоматизированной системе исполнительного производства, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 05.08.2016 №2432/5 (с изменениями), далее – Положение).

Единый реестр должников формируется с целью обнародования в режиме реального времени информации о неисполненных имущественных обязательствах должников и предотвращения отчуждения имущества (п.1 раздела IX Положения).

Система обеспечивает обработку данных о должнике и вносит сведения о нем в Единый реестр должников одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства (п.2 раздела IX Положения).

Пунктом 3 раздела IX Положения установлено, что Единый реестр должников содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения должника – физического лица или наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований должника – юридического лица;

наименование органа или фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего исполнительный документ;

наименование органа государственной исполнительной службы или фамилия, имя, отчество частного исполнителя, номер средства связи и адрес электронной почты исполнителя;

номер исполнительного производства;

категория взыскания согласно п.8 раздела I Положения.

Таким образом, согласно ч.6 ст.6 Закона государственный регистратор обязан установить наличие основателя (участника) в Едином реестре должников при проведении государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице в связи с изменением доли такого основателя (участника) в результате ее отчуждения, произошедшего на основании:

сделки, не удостоверенной нотариально;

нотариально удостоверенной сделки, правовой результат которой связывается с наступлением определенного обстоятельства.

Однако, если сделка, предметом которой является отчуждение (передача) доли основателя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица, нотариально удостоверена и ее правовой результат не связывается с наступлением определенного обстоятельства — соответствующая государственная регистрация изменений проводится нотариусом, в связи с совершением им соответствующего нотариального действия (кроме акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью).

Согласно п.3-1 ч.1 ст.28 Закона государственный регистратор отказывает в проведении регистрации, если заявление о государственной регистрации изменений, связанных с изменением доли основателя (участника) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица подано в отношении основателя (участника), который на момент подачи такого заявления внесен в Единый реестр должников (кроме случаев, когда таким основателем (участником) является государственный орган, орган местного самоуправления или должник в рамках дела о банкротстве (несостоятельности), согласно утвержденному хозяйственным судом плану санации (плану реструктуризации долгов должника), в процедуре ликвидации (погашения требований к должнику) или в соответствии с утвержденным судом планом предупредительной реструктуризации).

Таким образом, государственный регистратор обязан проверить наличие/отсутствие в Едином реестре должников основателя (участника), который осуществляет отчуждение доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица.

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