В КГС ВС более 150 судей апелляционных и местных судов обсудили проблемные вопросы правоприменения

В суд поступило более 300 вопросов, а большинство из них касались применения норм процессуального законодательства.

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В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялся очередной семинар для судей апелляционных и местных судов по проблемным вопросам правоприменения.

11 апреля 2025 года КГС ВС провел онлайн-семинар для судей первой и апелляционной инстанций на тему «Некоторые проблемные вопросы правоприменения в гражданских делах и практика Верховного Суда», в котором приняли участие.

Семинар был организован в формате ответов на вопросы, которые заранее были отправлены в КГС ВС судьями первой и апелляционной инстанций. Также судьи кассационной инстанции ответили на вопросы, заданные непосредственно во время мероприятия.

Открывая семинар и модерируя его, председатель КГС ВС Борис Гулько сообщил, что в суд поступило более 300 вопросов. Большинство из них касаются применения норм процессуального законодательства. Борис Гулько отметил, что проведение таких мероприятий показало свою эффективность, так как вопросы с предыдущих семинаров практически не повторяются. Новые вопросы либо связаны с изменением судебной практики, либо возникли из-за нового законодательства или новых категорий споров, которых в мирное время просто не могло быть.

Все вопросы, поступившие в КГС ВС, были систематизированы и обобщены. Докладчиками на семинаре выступили секретарь Пленума ВС, секретарь Первой судебной палаты КГС ВС Дмитрий Луспеник, секретарь Второй судебной палаты КГС ВС Марина Червинская, секретарь Третьей судебной палаты КГС ВС Ирина Фаловская, председатели постоянных коллегий судей КГС ВС Евгений Синельников, Василий Крат, Андрей Грушицкий, судья ВС в КГС Наталия Саккара.

Они рассказали об отдельных аспектах применения норм гражданского законодательства, вопросах, возникающих при рассмотрении земельных, семейных, трудовых споров, некоторых вопросах отдельного производства, процессуальных вопросах, включая вопросы юрисдикции и подсудности, а также касающихся электронного суда и электронных доказательств.

В ходе семинара было принято решение обобщить судебную практику по рассмотрению дел о взыскании задолженности по договорам кредита (заимствования), заключенным в электронной форме, так как имеются особенности доказательства с использованием электронных доказательств. Это связано с тем, что практически все такие дела являются малозначительными с точки зрения требований закона, и поэтому соответствующая практика суда кассационной инстанции практически отсутствует.

При этом было отмечено, что ответы на актуальные процессуальные вопросы, на которые не удалось ответить из-за нехватки времени, будут предоставлены с ссылкой на судебную практику в подготовленном обзоре судебной практики КГС ВС по применению норм процессуального права – его опубликуют на официальном веб-сайте ВС.

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