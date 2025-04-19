Сервисный центр МВД напомнил, как получить водительское удостоверение на мотоцикл и мопед

Минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3-4 недель.

Фото: hsc.gov.ua

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Главный сервисный центр МВД опубликовал пошаговый гайд по получению водительского удостоверения категории A и A1.

Право на управление транспортными средствами категорий A — мотоцикл и A1 — мопед предоставляется с 16 лет. Для начала кандидату в водители необходимо освоить правила дорожного движения. Это можно сделать самостоятельно либо в аккредитованном учебном заведении. Продолжительность теоретического обучения в автошколе осуществляется согласно Типовой учебной программе. Для категорий A и A1 она составляет 61 час.

После успешного изучения ПДД сдается теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Кандидат в водители за 20 минут должен ответить на 20 вопросов. Допускается 2 ошибки, если больше — тест не сдан. Повторная попытка возможна через 10 дней, начиная с 11-го. Это время выделяется для лучшей подготовки будущего водителя. Стоимость теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн.

Далее необходимо пройти практическую подготовку в аккредитованной автошколе и сдать внутренний экзамен по вождению. Продолжительность практического обучения осуществляется согласно Типовой учебной программе и для категорий A и A1 составляет 43 часа. После этого сдается практический экзамен в сервисном центре МВД. Стоимость — 420 грн.

Сервисный центр напомнил, что минимальный срок прохождения теоретического и практического обучения в автошколе составляет не менее 3–4 недель.

Кандидат в водители может выбрать транспортное средство сервисного центра МВД, которое входит в стоимость сдачи практического экзамена. Либо же выбрать мопед или мотоцикл в автошколе.

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