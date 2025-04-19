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Сервісний центр МВС нагадав, як отримати посвідчення водія на мотоцикл та мопед

20:13, 19 квітня 2025
Мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні.
Сервісний центр МВС нагадав, як отримати посвідчення водія на мотоцикл та мопед
Фото: hsc.gov.ua
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Головний сервісний центр МВС оприлюднив покроковий гайд для отримання посвідчення водія категорії А та А1.

Право на керування транспортними засобами категорій А – мотоцикл та А1 – мопед, надається з 16 років. Для початку кандидату у кермувальники необхідно освоїти правила дорожнього руху. Це можливо зробити самостійно, або в акредитованому навчальному закладі. Тривалість теоретичного навчання в автошколі здійснюється відповідно до Типової навчальної програми. Для категорій А, А1 – становить 61 год.

Після успішного вивчення ПДР складається теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Кандидат у водії за 20 хвилин має відповісти на 20 питань. Допускається 2 помилки, якщо більше – тестування не складено. А наступна спроба допускається через 10 днів, починаючи з 11-го. Цей час виділяється для того, аби майбутній керманич краще підготувався. Вартість теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС становить 250 грн.

Далі необхідно пройти практичну підготовку в акредитованій автошколі та скласти внутрішній іспит з водіння. Тривалість практичного навчання здійснюється відповідно до Типової навчальної програми та для категорій А, А1 становить 43 год. Після цього складається практичний іспит у сервісному центрі МВС. Вартість – 420 грн. 

Сервісний центр нагадав, що мінімальний термін проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить щонайменше 3-4 тижні.

Кандидат у водії може обрати транспортний засіб сервісного центру МВС, який входить у вартість складання практичного іспиту. Або ж обрати мопед чи мотоцикл в автошколі.  

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сервісний центр МВС

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