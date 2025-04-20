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SUD.UA вітає читачів з Великоднем!

07:58, 20 квітня 2025
Редакція «Судово-юридичної газети» вітає своїх читачів зі світлим святом Воскресіння Христового!
SUD.UA вітає читачів з Великоднем!
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Дорогі читачі!

Редакція «Судово-юридичної газети» щиро вітає вас з великим і світлим святом Воскресіння Христового!

Бажаємо, щоб це свято стало символом нових надій, благополуччя та духовної сили. Нехай віра в серці приносить мир і спокій, а пасхальна радість освітлює ваші дні навіть у найскладніші моменти.

Нехай Великдень наповнить ваші родини теплом і любов'ю, принесе нашій країні довгоочікувану радість перемоги, а в душі розцвітуть благородні почуття, доброта та милосердя. Бажаємо міцного здоров'я, сил для подолання всіх труднощів та непохитної віри у світле майбутнє нашої країни.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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