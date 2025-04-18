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Кабмін схвалив законопроект щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи європлатежів

18:24, 18 квітня 2025
Законопроект має на меті привести українське законодавство у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права ЄС.
Кабмін схвалив законопроект щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи європлатежів
Фото: finclub.net
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Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)». Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Мета законопроекту – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Європейського Союзу. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Проектом закону передбачено:

1) створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, до якого будуть вноситись відомості:

  • дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного, іншого рахунку / електронного гаманця;
  • вид та номер рахунку, що містить номер IBAN;
  • ПІБ власника рахунку, індивідуального банківського сейфа;
  • дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф;
  • номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфа згідно з цим договором).

Водночас в законопроекті зафіксовано, що до зазначеного реєстру не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Також положення законопроекту не передбачають будь-яких обмежень або затримок у проведенні фінансових операцій фізичними особами у зв’язку з запровадженням реєстру.

Адміністратором такого реєстру пропонується визначити Державну податкову службу (ДПС);

2) створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень за адмініструванням  ДПС;

3) удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру ;

4) впровадження ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які відповідатимуть вимогам ЄС про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;

5) створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;

6) розширення переліку спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу – з метою удосконалення контролю відмивання грошей та інших незаконних фінансових операцій, запропоновано розширити перелік тих, хто зобов'язаний звітувати про підозрілі транзакції, а саме: додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через «вільні порти», якщо сума перевищує 400 тисяч грн;

7) недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).

У Мінфіні додали, що прийняття Верховною Радою цього Закону також сприятиме імплементації в національне законодавство вимог міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, виконанню умов для отримання Україною членства в Європейському Союзі, отриманню позитивної оцінки MONEYVAL щодо ефективного впровадження рекомендацій FATF та позитивно вплине на подальші рішення міжнародних партнерів стосовно виділення фінансової підтримки Україні.

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Кабінет Міністрів України

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