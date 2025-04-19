Продаєте власний автомобіль — скільки доведеться заплатити податків

Громадяни, які вирішили продати власні авто, мають сплатити податки. Ставки податку залежать від типу транспорту та кількості угод протягом року. Про це нагадує Державна податкова служба.
У випадку продажу легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда – дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче (за вибором платника):
або
Якщо фізична особа вирішила продати:
легковий автомобіль, мотоцикл та/або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:
автобус, вантажівку, причеп, трактор, спецтехніку та інше рухоме майно:
Дохід від таких операцій також обкладається військовим збором. З 1 грудня 2024 року ставка військового збору становить 5 %.
У ДПС наголосили: якщо фізична особа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено податок або військовий збір, то вона зобов’язана:
Оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено ст. 173 Податкового кодексу України.
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