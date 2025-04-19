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На Сумщині медик за 500 доларів обіцяв оформити лікарняний військовозобов’язаному

07:18, 19 квітня 2025
Лікар вимагав у чоловіка 500 доларів за оформлення листка непрацездатності терміном на 10 днів.
На Сумщині медик за 500 доларів обіцяв оформити лікарняний військовозобов’язаному
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На Сумщині викрито медика, який вимагав 500 доларів хабаря за оформлення військовозобов’язаному листка непрацездатності. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Так, лікарю загальної практики-сімейної медицини однієї з амбулаторій Чернеччинської громади Охтирського району повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, медик вимагав у військовозобов’язаного чоловіка 500 доларів за оформлення листка непрацездатності терміном на 10 днів.

16 квітня безпосередньо під час одержання обумовленої суми правоохоронці затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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прокуратура Суми

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