В Сумской области медик за 500 долларов обещал оформить больничный военнообязанному

Врач требовал у мужчины 500 долларов за оформление больничного листа сроком на 10 дней.

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В Сумской области разоблачили медика, который требовал 500 долларов взятки за оформление больничного листа военнообязанному. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Врачу общей практики — семейной медицины одной из амбулаторий Чернеччинской громады Ахтырского района сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, медик потребовал у военнообязанного мужчину 500 долларов за оформление листка нетрудоспособности сроком на 10 дней.

16 апреля непосредственно во время получения оговоренной суммы правоохранители задержали врача в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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