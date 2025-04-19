Может ли работодатель уволить работника, получившего статус беженца за границей — ответ Гоструда

Стало известно, может ли работник продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

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Управление инспекционной деятельности Госслужбы по вопросам труда в Винницкой области разъяснило, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием.

В частности, трудовым законодательством не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своём местонахождении или получении статуса беженца либо признания его лицом, нуждающимся во временной защите.

Учитывая крайне сложную ситуацию на территории Украины, работники, которые не выходят на работу по причинам, связанным с боевыми действиями, или не имеют возможности выполнять трудовые обязанности из-за угрозы жизни и здоровью, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без уважительной причины.

В случае, если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать исполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия за ним сохраняются рабочее место и должность.

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