Кабмин изменил правила для проектов со значительными инвестициями

Инвесторы смогут начинать вкладывать деньги в свои проекты раньше.

Фото: finclub.net

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Министерство экономики Украины сообщило, что правительство разрешило инвесторам начинать вкладывать деньги в свои проекты раньше — не дожидаясь стандартного 18-месячного срока до момента подачи заявки на государственную поддержку. Об этом информирует официальный сайт министерства.

Отмечается, что такие инвестиции не будут засчитываться в общий объем «значительных инвестиций», как это определено законом. Однако такое изменение открывает больше возможностей для тех, кто готов начать работу уже сейчас, не откладывая планы на потом.

«Это пример того, как сотрудничество государства и бизнеса может создавать реальные предпосылки для экономического роста и финансовой независимости. Чтобы этого достичь, мы должны развивать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью», — объяснил заместитель министра экономики Виталий Киндратиев.

В министерстве добавили, что государство поддерживает крупные инвестпроекты в рамках политики «Сделано в Украине». Если бизнес инвестирует не менее 12 млн евро, он может получить компенсацию до 30% затрат на капитальные инвестиции.

Проекты могут длиться до 5 лет, а среди приоритетных направлений — перерабатывающая промышленность, логистика, добыча полезных ископаемых, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие отрасли.

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