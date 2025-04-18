Кабмін змінив правила для проектів із значними інвестиціями

Інвестори зможуть починати вкладати гроші у свої проекти раніше.

Фото: finclub.net

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Міністерство економіки України повідомило, що уряд дозволив інвесторам починати вкладати гроші у свої проекти раніше — не чекаючи стандартного 18-місячного терміну до моменту подання заявки на державну підтримку. Про це інформує офіційний сайт міністерства.

Зазначається, що такі інвестиції не зараховуватимуться до загального обсягу «значних інвестицій», як це визначено законом. Але така зміна відкриває більше можливостей для тих, хто готовий розпочати роботу вже зараз, не відкладаючи плани на потім.

«Це приклад того, як співпраця держави та бізнесу може створювати реальні передумови для економічного зростання та фінансової незалежності. Щоб цього досягти, ми маємо розвивати виробництво, залучати інвестиції в реальний сектор і підтримувати експорт продукції з високою доданою вартістю», — пояснив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

У міністерстві додали, що держава підтримує великі інвестпроекти в межах політики «Зроблено в Україні». Якщо бізнес інвестує щонайменше 12 млн євро, він може отримати компенсацію до 30% витрат на капітальні інвестиції.

Проекти можуть тривати до 5 років, а серед пріоритетних напрямів — переробна промисловість, логістика, видобуток, медицина, освіта, культура, туризм, спорт, IT та інші галузі.

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