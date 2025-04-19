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Чи може роботодавець звільнити працівника, який отримав статус біженця за кордоном — відповідь Держпраці

07:00, 19 квітня 2025
Стало відомо, чи може працівник продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством.
Чи може роботодавець звільнити працівника, який отримав статус біженця за кордоном — відповідь Держпраці
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Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області роз’яснило, чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством.

Зокрема, законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Зважаючи на надскладну ситуацію на території України працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

У випадку, якщо робота може виконуватися дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.

Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада.

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